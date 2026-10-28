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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Orfeo Serra

Orfeo Serra

Età defunto 72

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Claudia, le figlie Erika con Alessandro e Sabrina con Maurizio, i nipoti Filippo, Sofia, Diego, Camilla e Rebecca, la mamma, il fratello, la sorella, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 29 ottobre alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19,30 nella medesima Parrocchia.

Dopo la funzione il caro Orfeo proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

Funerale Data 29 ottobre 2026 - 10:00

Funerale Luogo

28 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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