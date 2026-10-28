Orfeo Serra

Tipologia
Età defunto 72
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Claudia, le figlie Erika con Alessandro e Sabrina con Maurizio, i nipoti Filippo, Sofia, Diego, Camilla e Rebecca, la mamma, il fratello, la sorella, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati giovedì 29 ottobre alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19,30 nella medesima Parrocchia.
Dopo la funzione il caro Orfeo proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Non fiori ma opere di bene.
Funerale Data 29 ottobre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058