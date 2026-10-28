Gian Paolo Nosenzo

Tipologia
Età defunto 65
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Maria Paola, la mamma Pinuccia, la sorella Maria Rita, i cognati Angioletta e Luciano, i nipoti e parenti tutti.
Una preghiera.
Il caro Gian Paolo riposa nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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