Bruna Fracchia ved. Nebiolo

Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la figlia Paola con gli adorati nipoti Marco e Matteo, la cognata Graziella con il figlio Gianmarco e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo giovedì 29 ottobre 2026 con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 14,45 per il tempio crematorio di Asti ove verrà accolta per un ultimo saluto.
Successivamente le sue ceneri riposeranno nella tomba di famiglia nel cimitero di Quarto d’Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Zenone in Quarto Inferiore.
Con profonda gratitudine ringrazio i cugini Piera con Roberto e Francesca e Paola Accornero.
Non fiori ma opere di bene.
Funerale Data 29 ottobre 2026 - 14:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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