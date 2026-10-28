Elda Maria Castino ved. Marzuoli

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Alessandro, Flavio con Sonia e parenti tutti.
Una preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di N.S. di Lourdes in Asti.
Le ceneri della cara Elda Maria riposeranno nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058