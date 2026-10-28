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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Elda Maria Castino ved. Marzuoli

Elda Maria Castino ved. Marzuoli

Età defunto 89

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Alessandro, Flavio con Sonia e parenti tutti.

Una preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di N.S. di Lourdes in Asti.

Le ceneri della cara Elda Maria riposeranno nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

28 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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