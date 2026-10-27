Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Il 27 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari
Mario Roasio
La moglie Lella, la figlia Sara con Enrico, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata lunedì 9 novembre alle ore 17,30 nella Chiesetta San Giuseppe di Sessant.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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