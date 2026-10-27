Il 27 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari

Mario Roasio

La moglie Lella, la figlia Sara con Enrico, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata lunedì 9 novembre alle ore 17,30 nella Chiesetta San Giuseppe di Sessant.