I familiari della compianta

Maria Elvia Cavallotti ved. Conti (OSTETRICA)

di anni 110

commossi per la grande partecipazione al loro lutto, ringraziano quanti con la presenza e la preghiera hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata martedì 3 novembre 2026 alle ore 18,15 presso la Collegiata di San Secondo.