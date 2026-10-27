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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Elvia Cavallotti ved. Conti (OSTETRICA)

Maria Elvia Cavallotti ved. Conti (OSTETRICA)

Età defunto 110

Sesso:

I familiari della compianta
Maria Elvia Cavallotti ved. Conti (OSTETRICA)
di anni 110
commossi per la grande partecipazione al loro lutto, ringraziano quanti con la presenza e la preghiera hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata martedì 3 novembre 2026 alle ore 18,15 presso la Collegiata di San Secondo.

Funerale

27 Ottobre 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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