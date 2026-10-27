Tipologia
Età defunto 110
Sesso:
I familiari della compianta
Maria Elvia Cavallotti ved. Conti (OSTETRICA)
di anni 110
commossi per la grande partecipazione al loro lutto, ringraziano quanti con la presenza e la preghiera hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata martedì 3 novembre 2026 alle ore 18,15 presso la Collegiata di San Secondo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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