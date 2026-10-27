Paolo Cotto

31.10.2001 - 31.10.2026

Sei stato il nostro boss, il comandante della nave, quello che decideva la rotta.

Venticinque anni possono sembrare tanti, eppure il ricordo della tua voce, delle tue risate e del tuo modo inconfondibile di stare al mondo è ancora vivo come allora.

Oggi non ti ricordiamo soltanto con nostalgia, ma con un sorriso. Perché chi è stato capace di regalare tanta vita continua a farlo anche attraverso la memoria di chi lo ha amato.

Con infinito affetto.

I tuoi figli