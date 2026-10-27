Paolo Cotto

Tipologia
Sesso:
31.10.2001 - 31.10.2026
Sei stato il nostro boss, il comandante della nave, quello che decideva la rotta.
Venticinque anni possono sembrare tanti, eppure il ricordo della tua voce, delle tue risate e del tuo modo inconfondibile di stare al mondo è ancora vivo come allora.
Oggi non ti ricordiamo soltanto con nostalgia, ma con un sorriso. Perché chi è stato capace di regalare tanta vita continua a farlo anche attraverso la memoria di chi lo ha amato.
Con infinito affetto.
I tuoi figli
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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