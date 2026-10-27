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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Paolo Cotto

Paolo Cotto

Sesso:

31.10.2001 - 31.10.2026

Sei stato il nostro boss, il comandante della nave, quello che decideva la rotta.
Venticinque anni possono sembrare tanti, eppure il ricordo della tua voce, delle tue risate e del tuo modo inconfondibile di stare al mondo è ancora vivo come allora.
Oggi non ti ricordiamo soltanto con nostalgia, ma con un sorriso. Perché chi è stato capace di regalare tanta vita continua a farlo anche attraverso la memoria di chi lo ha amato.
Con infinito affetto.
I tuoi figli

Funerale

27 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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