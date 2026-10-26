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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Rosa Morra in Marazia

Rosa Morra in Marazia

Età defunto 74

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni, i figli Marianna, Vito e Rosella, nuora, generi, nipoti, fratelli, sorelle, cognati, nipoti, amici e parenti tutti.

Preghiamo.

I funerali si svolgeranno martedì 27 c.m. alle ore 9,00 nella Chiesa Parrocchiale di Sacro Cuore.

Il Rosario sarà recitato lunedì 26 ottobre c.m. alle ore 19.00 nella Chiesa Parrocchiale di Sacro Cuore.

La cara Rosa riposerà nel cimitero di Asti.

Funerale

Funerale Data 27 ottobre 2026 - 09:00

Funerale Luogo

26 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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