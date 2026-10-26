Rosa Morra in Marazia

Tipologia
Età defunto 74
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni, i figli Marianna, Vito e Rosella, nuora, generi, nipoti, fratelli, sorelle, cognati, nipoti, amici e parenti tutti.
Preghiamo.
I funerali si svolgeranno martedì 27 c.m. alle ore 9,00 nella Chiesa Parrocchiale di Sacro Cuore.
Il Rosario sarà recitato lunedì 26 ottobre c.m. alle ore 19.00 nella Chiesa Parrocchiale di Sacro Cuore.
La cara Rosa riposerà nel cimitero di Asti.
Funerale Data 27 ottobre 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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