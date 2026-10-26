Anna Laura Senetta

Tipologia
Età defunto 77
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Valeria e Marco Piantadosi, il genero Maurizio, la nuora Cristina, i nipoti Viola, Adriano, Adele e Agata.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10,45 nella Parrocchia del Sacro Cuore (corso Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il Rosario verrà recitato lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 19.00 nella Parrocchia del Sacro Cuore (corso Alba) in Asti.
Funerale Data 27 ottobre 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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