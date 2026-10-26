Bruno Aloi

Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Lisa, Gianni, Felice, Valentino, Fedele, Toni, Massimo e Barbara, generi, nuore e parenti tutti.
Preghiamo.
I funerali si svolgeranno lunedì 26 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro.
Il caro Bruno riposerà nel cimitero di Portacomaro.
Funerale Data 26 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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