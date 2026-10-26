Carolina Mortara - Maestra elementare

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Ne danno il triste annuncio il figlio Luca Aragone, i nipoti Luigina, Davide ed Emma, gli amici e i parenti tutti.
La tua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma il tuo amore vivrà per sempre nei nostri cuori.
Un ringraziamento al reparto di nefrologia di Asti e in particolare al primario dott. Maffei, al dott. Congiu, a Margherita e a Francesca.
La cara salma riposa nel cimitero di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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