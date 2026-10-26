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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Carolina Mortara - Maestra elementare

Carolina Mortara - Maestra elementare

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il figlio Luca Aragone, i nipoti Luigina, Davide ed Emma, gli amici e i parenti tutti.

La tua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma il tuo amore vivrà per sempre nei nostri cuori.

Un ringraziamento al reparto di nefrologia di Asti e in particolare al primario dott. Maffei, al dott. Congiu, a Margherita e a Francesca.

La cara salma riposa nel cimitero di Asti.

Funerale

26 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

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