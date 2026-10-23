Guglielmo Torchio

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Luigina e Piero, il genero Sergio, la nuora Santina, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 10,40 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione, con partenza dalla RSA San Giovanni di Castagnole Lanze alle ore 10,15.
Dopo la funzione religiosa, il caro Guglielmo verrà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 23 ottobre 2026 - 10:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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