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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Guglielmo Torchio

Guglielmo Torchio

Età defunto 89

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Luigina e Piero, il genero Sergio, la nuora Santina, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 10,40 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione, con partenza dalla RSA San Giovanni di Castagnole Lanze alle ore 10,15.

Dopo la funzione religiosa, il caro Guglielmo verrà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 23 ottobre 2026 - 10:40

Funerale Luogo

23 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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