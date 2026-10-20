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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Carrer

Maria Carrer

Sesso:

Nell’ottavo anniversario della scomparsa della cara
Maria Carrer
“Sempre viva nel cuore di coloro che ti amano”
Il marito, il figlio, la nuora, il nipote e parenti tutti.
La Santa Messa in suffragio sarà celebrata domenica 25 ottobre 2026 alle ore 10,00 nella Chiesa di San Francesco di Sales a Motta di Costigliole d’Asti.

Funerale

20 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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