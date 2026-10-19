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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Laura Borille in Bonello

Laura Borille in Bonello

Età defunto 58

Sesso:

Con dolore ne danno il triste annuncio: il marito Marco, la figlia Melissa con Luca, la mamma Caterina, il suocero Carlo, il cognato Angelo, gli zii, i cugini e parenti tutti.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata di Tanaro in Asti.

Il funerale avrà luogo martedì 20 ottobre 2026 alle ore 9,00 nella medesima Parrocchia.

La cara Laura riposerà nel cimitero di Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 20 ottobre 2026 - 09:00

Funerale Luogo

19 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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