Laura Borille in Bonello

Tipologia
Età defunto 58
Sesso:
Con dolore ne danno il triste annuncio: il marito Marco, la figlia Melissa con Luca, la mamma Caterina, il suocero Carlo, il cognato Angelo, gli zii, i cugini e parenti tutti.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata di Tanaro in Asti.
Il funerale avrà luogo martedì 20 ottobre 2026 alle ore 9,00 nella medesima Parrocchia.
La cara Laura riposerà nel cimitero di Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 20 ottobre 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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