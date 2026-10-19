Giuseppina Otranto ved. Sorce

Tipologia
Età defunto 70
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Salvatore con Erika, Alessandro con Marianna, gli adorati nipoti Beatrice, Luca, Gabriele, Andrea e Matteo, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 20 ottobre 2026 alle ore 9,15 nella Parrocchia Nostra Signora di Lourdes in Asti.
La cara Giuseppina riposerà nel cimitero di Asti.
Il S. Rosario sarà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella medesima Parrocchia.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 20 ottobre 2026 - 09:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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