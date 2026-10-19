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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Angiolino Milani

Angiolino Milani

Età defunto 78

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il figlio Stefano, Maria Luisa, il fratello, le sorelle, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 15,00 presso la Parrocchia N.S. di Lourdes, con partenza dall’hospice di Nizza Monf.to, si proseguirà poi per il Tempio Crematorio del cimitero di Asti.

Funerale

Funerale Data 19 ottobre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

19 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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