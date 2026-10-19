Angiolino Milani

Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il figlio Stefano, Maria Luisa, il fratello, le sorelle, i nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 15,00 presso la Parrocchia N.S. di Lourdes, con partenza dall’hospice di Nizza Monf.to, si proseguirà poi per il Tempio Crematorio del cimitero di Asti.
Funerale Data 19 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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