Tipologia
Età defunto 98
Sesso:
È mancata all’affetto dei suoi cari
Sara Salvador ved. Padovan
Di anni 98
Ne danno il triste annuncio: i figli Cesare e Mara, la nuora Paola, il genero Augusto, la nipote Erica e parenti tutti.
Una preghiera
I funerali avranno luogo lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Casabianca ove si svolgeranno le esequie.
La cara Sara riposerà nel cimitero di Casabianca.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 19 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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