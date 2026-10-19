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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Sara Salvador ved. Padovan

Sara Salvador ved. Padovan

Età defunto 98

Sesso:

È mancata all’affetto dei suoi cari

Sara Salvador ved. Padovan

Di anni 98

Ne danno il triste annuncio: i figli Cesare e Mara, la nuora Paola, il genero Augusto, la nipote Erica e parenti tutti.

Una preghiera

I funerali avranno luogo lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Casabianca ove si svolgeranno le esequie.

La cara Sara riposerà nel cimitero di Casabianca.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 19 ottobre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

19 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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