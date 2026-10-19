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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Patrizia Coiladu

Patrizia Coiladu

Età defunto 64

Sesso:

È mancata all’affetto dei suoi cari

Patrizia Coiladu

Di anni 64

Ne danno il triste annuncio: il figlio Nicolas, la sorella Sandra, il cognato Gianmario e Benedetta.

Una preghiera

I funerali avranno luogo martedì 20 ottobre 2026 alle ore 15,00 nella Insigne Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 20 ottobre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

19 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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