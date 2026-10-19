Tipologia
Età defunto 64
Sesso:
È mancata all’affetto dei suoi cari
Patrizia Coiladu
Di anni 64
Ne danno il triste annuncio: il figlio Nicolas, la sorella Sandra, il cognato Gianmario e Benedetta.
Una preghiera
I funerali avranno luogo martedì 20 ottobre 2026 alle ore 15,00 nella Insigne Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 20 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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