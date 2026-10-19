Rita Grasso ved. Gallino

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Paolo e Carla, la nuora, il genero, i nipoti, i pronipoti, amici e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 20 ottobre 2026 alle ore 9,40 nella Parrocchia Sacro Cuore (Corso Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Rita riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia Sacro Cuore (Corso Alba) in Asti.
Funerale Data 20 ottobre 2026 - 09:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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