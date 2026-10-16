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Maria Rosa Carbone ved. Roero

Maria Rosa Carbone ved. Roero

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Giorgio e Silvia, la nuora Mariangela, il cognato Antonio, le cognate Maria Pia e Luciana, i nipoti Gabriella, Stefano, Chiara e Claudia ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 17 ottobre alle ore 10,45 nella Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes (Torretta) in Asti, con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,35.

Dopo la funzione religiosa, la cara Maria Rosa verrà accompagnata al tempio della cremazione astigiano e le sue ceneri verranno successivamente tumulate accanto al marito nel cimitero urbano di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes (Torretta) in Asti.

Funerale

Funerale Data 17 ottobre 2026 - 10:45

Funerale Luogo

16 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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