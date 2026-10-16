Tipologia
Età defunto 58
Sesso:
Nell’abbraccio della sua amata famiglia è venuto a mancare
Roberto De Sarro
Di anni 58
Con immenso dolore lo annunciano i fratelli Francesca con Franco, Nino con Marilena, Vincenzo con Laura, Gino con Barbara, Mauro con Anna, gli adorati nipoti Antonio, Nicolò, Alessandro con Jessica, Marco con Luana, Giulia, gli zii, le zie, i cugini, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo sabato 17 ottobre alle ore 10,30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio, con partenza dall’abitazione in via Padre Angelo Graziano n.3.
Il Santo Rosario sarà celebrato venerdì 16 ottobre alle ore 19,30 nella medesima Chiesa.
Il caro Roberto dopo la funzione proseguirà per il Tempio Crematorio di Asti, ove chi lo vorrà potrà dargli un ultimo saluto.
Roberto riposerà accanto alla mamma e al papà nel cimitero di Asti.
Non fiori ma offerte alla Associazione Con Te OdV IBAN: IT04W0608510329000000020171
Funerale Data 17 ottobre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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