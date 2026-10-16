Mauro Rota

Tipologia
Età defunto 71
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Silvana, i figli Edoardo con Carolina, Daniele, il fratello Bruno e la sorella Carla con le rispettive famiglie, i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al personale medico e infermieristico dell’ospedale di Asti e dell’hospice di Nizza Monferrato per le cure prestate.
I funerali avranno luogo venerdì 16 c.m. alle ore 11,00 presso la Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Asti ove la cara salma giungerà dall’ospedale civile di Nizza Monferrato con partenza alle ore 10,15
Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 16 ottobre 2026 - 11:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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