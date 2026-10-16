Claudio Stroppiana

Tipologia
Età defunto 77
Sesso:
Tristi di averlo perso, ma grati di averlo avuto
“La benevolenza di Dio è per sempre” Salmo 30:5
L’annunciano: le figlie Emanuela con Hilton ed Elisa con Francesco, i nipoti Norah e Liam, le sorelle Giuliana e Sara con le rispettive famiglie, i cugini e parenti tutti.
Il caro Cladio è tumulato nel cimitero di Asti
Il presente è partecipazione e ringraziamento.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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