Claudio Stroppiana

Tristi di averlo perso, ma grati di averlo avuto

“La benevolenza di Dio è per sempre” Salmo 30:5

L’annunciano: le figlie Emanuela con Hilton ed Elisa con Francesco, i nipoti Norah e Liam, le sorelle Giuliana e Sara con le rispettive famiglie, i cugini e parenti tutti.

Il caro Cladio è tumulato nel cimitero di Asti

Il presente è partecipazione e ringraziamento.