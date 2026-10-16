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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Claudio Stroppiana

Claudio Stroppiana

Età defunto 77

Sesso:

Tristi di averlo perso, ma grati di averlo avuto

“La benevolenza di Dio è per sempre” Salmo 30:5

L’annunciano: le figlie Emanuela con Hilton ed Elisa con Francesco, i nipoti Norah e Liam, le sorelle Giuliana e Sara con le rispettive famiglie, i cugini e parenti tutti.

Il caro Cladio è tumulato nel cimitero di Asti

Il presente è partecipazione e ringraziamento.

Funerale

16 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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