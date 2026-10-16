Federico Nicola

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rosa, i figli Elena, Antonio e Vincenzo Stefano, il fratello Enzo, le sorelle Giovanna, Rosetta, Anna, Carmela e Maria, la cognata Viviana, i cognati Giovanni, Nuccio e Giuseppe, i nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 17 ottobre alle ore 9,20 nella Parrocchia di San Domenico Savio ove si svolgeranno le esequie. Indi si proseguirà per il cimitero di Asti.

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 16 ottobre alle ore 19,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio.