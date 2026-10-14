Primo Torresan

Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
Ne danno triste annuncio il figlio Beppe, la nuora Cinzia, i nipoti Gianni e Tommaso, la sorella Margherita, il fratello Egidio, cognati, cognate e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 14 alle ore 14,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Stazione, indi proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 14 ottobre 2026 - 14:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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