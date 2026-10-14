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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Primo Torresan

Primo Torresan

Età defunto 93

Sesso:

Ne danno triste annuncio il figlio Beppe, la nuora Cinzia, i nipoti Gianni e Tommaso, la sorella Margherita, il fratello Egidio, cognati, cognate e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 14 alle ore 14,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Stazione, indi proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Funerale

Funerale Data 14 ottobre 2026 - 14:30

Funerale Luogo

14 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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