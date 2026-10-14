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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Piero Graziano

Piero Graziano

Età defunto 89

Sesso:

I famigliari del caro
Piero Graziano
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata,ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di trigesima sarà celebrata domenica 18 ottobre alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Paese.

Funerale

14 Ottobre 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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