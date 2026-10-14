Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
I famigliari del caro
Piero Graziano
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata,ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di trigesima sarà celebrata domenica 18 ottobre alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Paese.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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