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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Paolo Mussa

Paolo Mussa

Età defunto 63

Sesso:

Il giorno 18 settembre 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Paolo Mussa
Le famiglie Mussa e Furlan ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata venerdì 16 ottobre alle ore 20,30 nella Chiesa di Mombarone.

Funerale

14 Ottobre 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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