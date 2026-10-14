Il giorno 18 settembre 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari

Paolo Mussa

Le famiglie Mussa e Furlan ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata venerdì 16 ottobre alle ore 20,30 nella Chiesa di Mombarone.