Tipologia
Età defunto 63
Sesso:
Il giorno 18 settembre 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Paolo Mussa
Le famiglie Mussa e Furlan ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata venerdì 16 ottobre alle ore 20,30 nella Chiesa di Mombarone.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058