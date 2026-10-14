I famigliari del caro

Lorenzino Pavese (Buton)

commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza, sono stati a loro vicini nella triste circostanza.

Un particolare ringraziamento al “Gruppo Alpini Montemarzo e San Marzanotto”, al caro amico Erik ed agli amici della Leva 1947.