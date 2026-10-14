Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
I famigliari del caro
Lorenzino Pavese (Buton)
commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza, sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
Un particolare ringraziamento al “Gruppo Alpini Montemarzo e San Marzanotto”, al caro amico Erik ed agli amici della Leva 1947.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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