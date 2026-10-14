I famigliari della cara

Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.

Un particolare ringraziamento agli amici del villaggio Sole e a tutto il personale di Villa Pinuccia.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 17 ottobre alle ore 17,30 presso la Parrocchia di San Domenica Savio.