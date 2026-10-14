Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
I famigliari della cara
Rossana Basilietti ved. Cinfrignini
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
Un particolare ringraziamento agli amici del villaggio Sole e a tutto il personale di Villa Pinuccia.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 17 ottobre alle ore 17,30 presso la Parrocchia di San Domenica Savio.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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