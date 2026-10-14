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Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

Età defunto 83

Sesso:

I famigliari della cara
Rossana Basilietti ved. Cinfrignini
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
Un particolare ringraziamento agli amici del villaggio Sole e a tutto il personale di Villa Pinuccia.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 17 ottobre alle ore 17,30 presso la Parrocchia di San Domenica Savio.

Funerale

14 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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