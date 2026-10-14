Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
Il giorno 6 ottobre 2026 circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato
Carlo Maccagno
I famigliari e i parenti ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti, fiori e per la vicinanza ricevuta in questo triste momento.
Un particolare ringraziamento al reparto infettivi dell’ospedale Cardinal Massaia per le professionali e amorevoli cure prestate.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 16 novembre 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata (Tanaro) in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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