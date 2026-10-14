Il giorno 6 ottobre 2026 circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato

Carlo Maccagno

I famigliari e i parenti ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti, fiori e per la vicinanza ricevuta in questo triste momento.

Un particolare ringraziamento al reparto infettivi dell’ospedale Cardinal Massaia per le professionali e amorevoli cure prestate.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 16 novembre 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata (Tanaro) in Asti.