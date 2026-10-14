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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Carlo Maccagno

Carlo Maccagno

Età defunto 90

Sesso:

Il giorno 6 ottobre 2026 circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato
Carlo Maccagno
I famigliari e i parenti ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti, fiori e per la vicinanza ricevuta in questo triste momento.
Un particolare ringraziamento al reparto infettivi dell’ospedale Cardinal Massaia per le professionali e amorevoli cure prestate.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 16 novembre 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata (Tanaro) in Asti.

Funerale

14 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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