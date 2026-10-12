Ion Romanu

Tipologia
Età defunto 43
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il figlio Ion con Letizia, la mamma Elena, il fratello Costantin con Ecaterina e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 14 c.m. alle ore 14,30 nella Chiesa Santa Maria Nuova di Asti.
Dopo la funzione religiosa la salma del caro Ion Proseguirà per il cimitero di Tonco ove sarà tumulata.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 14 ottobre 2026 - 14:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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