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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Ion Romanu

Ion Romanu

Età defunto 43

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il figlio Ion con Letizia, la mamma Elena, il fratello Costantin con Ecaterina e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 14 c.m. alle ore 14,30 nella Chiesa Santa Maria Nuova di Asti.

Dopo la funzione religiosa la salma del caro Ion Proseguirà per il cimitero di Tonco ove sarà tumulata.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 14 ottobre 2026 - 14:30

Funerale Luogo

12 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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