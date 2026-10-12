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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Nunzia Arangio ved. Buscemi

Nunzia Arangio ved. Buscemi

Età defunto 69

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Antonio, Maria Grazia e Simona, la nuora, i generi, la sorella Michela, i fratelli le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 13 ottobre 2026 alle ore 9,00 nella Cattedrale di Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Nunzia riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 13 ottobre 2026 - 09:00

Funerale Luogo

12 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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