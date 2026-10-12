Nunzia Arangio ved. Buscemi

Tipologia
Età defunto 69
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Antonio, Maria Grazia e Simona, la nuora, i generi, la sorella Michela, i fratelli le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 13 ottobre 2026 alle ore 9,00 nella Cattedrale di Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Nunzia riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 13 ottobre 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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