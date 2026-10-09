Egle Cariola ved. Ferrero - Maestra

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: le figlie Luisella con Giuseppe, Chiara con Fabrizio, l’adorata nipote Elisabetta con Davide, nipoti, cugini e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla Signora Larissa per le amorevoli cure prestate.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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