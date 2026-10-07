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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Ing. Alessandro Mandrile

Ing. Alessandro Mandrile

Età defunto 74

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Mila, la figlia Annalisa con Andrea e Ludovica.

Il funerale avrà luogo mercoledì 7 ottobre c.m. alle ore 10,30 presso la Parrocchia Don Bosco con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,20.

Il caro Alessandro riposerà nel cimitero di Castiglione d’Asti.

Funerale

Funerale Data 07 ottobre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

07 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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