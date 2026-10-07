Ing. Alessandro Mandrile

Tipologia
Età defunto 74
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Mila, la figlia Annalisa con Andrea e Ludovica.
Il funerale avrà luogo mercoledì 7 ottobre c.m. alle ore 10,30 presso la Parrocchia Don Bosco con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,20.
Il caro Alessandro riposerà nel cimitero di Castiglione d’Asti.
Funerale Data 07 ottobre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058