Angelo Cane

Tipologia
Età defunto 59
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il papà, la sorella, il cognato, i nipoti, amici e parenti tutti.
Preghiamo
I funerali si svolgeranno mercoledì 7 ottobre c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Caterina.
Il caro Angelo proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 07 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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