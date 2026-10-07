Maria Salerno

Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, le figlie Lucia, Rosanna e Patrizia, i nipoti, i generi, parenti e amici tutti.
Il funerale sarà celebrato giovedì 8 ottobre alle ore 9,30 nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Asti.
Al termine, la nostra cara Maria sarà accompagnata il tempio crematorio di Asti dove daremo l’ultimo saluto.
Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 7 ottobre nella Chiesa suddetta alle ore 19,00
Funerale Data 08 ottobre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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