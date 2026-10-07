Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Maria Salerno

Maria Salerno

Età defunto 78

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, le figlie Lucia, Rosanna e Patrizia, i nipoti, i generi, parenti e amici tutti.

Il funerale sarà celebrato giovedì 8 ottobre alle ore 9,30 nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Asti.

Al termine, la nostra cara Maria sarà accompagnata il tempio crematorio di Asti dove daremo l’ultimo saluto.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 7 ottobre nella Chiesa suddetta alle ore 19,00

Funerale

Funerale Data 08 ottobre 2026 - 09:30

Funerale Luogo

07 Ottobre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133