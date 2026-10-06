Maria Quaglia in Gianoglio

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07.10.2019 - 07.10.2026
Nel 7° anniversario della sua scomparsa i suoi cari la ricordano con immenso affetto, con le Sante Messe che saranno celebrate sabato 10 ottobre alle ore 18,00 nella Parrocchia di Santo Stefano in Antignano d’Asti e domenica 11 ottobre alle ore 18,30 nella Parrocchia Don Bosco di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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