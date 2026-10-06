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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Quaglia in Gianoglio

Maria Quaglia in Gianoglio

Sesso:

07.10.2019 - 07.10.2026

Nel 7° anniversario della sua scomparsa i suoi cari la ricordano con immenso affetto, con le Sante Messe che saranno celebrate sabato 10 ottobre alle ore 18,00 nella Parrocchia di Santo Stefano in Antignano d’Asti e domenica 11 ottobre alle ore 18,30 nella Parrocchia Don Bosco di Asti.

Funerale

06 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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