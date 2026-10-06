Il giorno 9 settembre 2026 è mancata all’affetto dei suoi cari

Teresina Franceschi in Finotto

di anni 84

La famiglia Finotto ringrazia tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento. Un particolare ringraziamento al personale della Casa di Riposo Bugnano Sardi di Antignano ed agli amici del Circolo di San Domenico Savio.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 11 ottobre alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio.