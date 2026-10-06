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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Teresina Franceschi in Finotto

Teresina Franceschi in Finotto

Età defunto 84

Sesso:

Il giorno 9 settembre 2026 è mancata all’affetto dei suoi cari
Teresina Franceschi in Finotto
di anni 84
La famiglia Finotto ringrazia tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento. Un particolare ringraziamento al personale della Casa di Riposo Bugnano Sardi di Antignano ed agli amici del Circolo di San Domenico Savio.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 11 ottobre alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio.

Funerale

06 Ottobre 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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