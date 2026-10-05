Maria Elvia Cavallotti ved. Conti - “Ostetrica”

eventi
Tipologia
Età defunto 110
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Dina con Francesco, i nipoti Pierluigi, Silvia, Andrea, gli adorati pronipoti Chiara e Tommaso.
Una preghiera
I funerali avranno luogo martedì 6 ottobre 2026 alle ore 10,00 nella Insigne Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Maria Elvia riposerà nel cimitero di Castello di Annone.
Un particolare ringraziamento all’affezionata Olga e si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella nella Insigne Collegiata di San Secondo in Asti.
Funerale Data 06 ottobre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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