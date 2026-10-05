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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Flora Salmaso

Flora Salmaso

Età defunto 93

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i nipoti, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati martedì 6 ottobre alle ore 9,00 nella Cattedrale di Asti.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 5 ottobre alle ore 18,45 nella medesima Parrocchia.

Dopo la funzione la cara Flora riposerà nel cimitero di Asti.

Funerale

Funerale Data 06 ottobre 2026 - 09:00

Funerale Luogo

05 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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