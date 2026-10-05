Flora Salmaso

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Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i nipoti, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati martedì 6 ottobre alle ore 9,00 nella Cattedrale di Asti.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 5 ottobre alle ore 18,45 nella medesima Parrocchia.
Dopo la funzione la cara Flora riposerà nel cimitero di Asti.
Funerale Data 06 ottobre 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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