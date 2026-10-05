Giancarlo Viarengo

Ne danno il triste annuncio: i figli Alice e Renato, il genero Mario, i nipoti Marco e Federico, la sorella Stefania, il nipote Pierluigi, i parenti e gli amici tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 15,00 presso Parrocchia di Montemarzo d’Asti, con partenza dall’ospedale civile di Asti alle ore 14,30.

Dopo la funzione religiosa il caro Gaincarlo verrà tumulato nella Tomba di Famiglia nel cimitero di Montemarzo.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.