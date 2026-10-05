Casimiro Rovero - Già Direttore Banca Commerciale

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Tipologia
Età defunto 97
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Nene, il figlio Alessandro con la moglie Federica.
Il funerale avrà luogo lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 15,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Il caro Casimiro riposerà nel cimitero di Isola d’Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 05 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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