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Casimiro Rovero - Già Direttore Banca Commerciale

Casimiro Rovero - Già Direttore Banca Commerciale

Età defunto 97

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Nene, il figlio Alessandro con la moglie Federica.

Il funerale avrà luogo lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 15,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Casimiro riposerà nel cimitero di Isola d’Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 05 ottobre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

05 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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