Lorenzino Pavese (Buton)

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Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Monica e Diego, la sorella Marina, i nipoti e l’amico Erik.
Una preghiera
I funerali avranno luogo martedì 6 ottobre 2026 alle ore 10,15 nella Chiesa Parrocchiale di Montemarzo.
Dopo le esequie la cara salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di Montemarzo
Funerale Data 06 ottobre 2026 - 10:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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