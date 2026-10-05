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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Lorenzino Pavese (Buton)

Lorenzino Pavese (Buton)

Età defunto 79

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Monica e Diego, la sorella Marina, i nipoti e l’amico Erik.

Una preghiera

I funerali avranno luogo martedì 6 ottobre 2026 alle ore 10,15 nella Chiesa Parrocchiale di Montemarzo.

Dopo le esequie la cara salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di Montemarzo

Funerale

Funerale Data 06 ottobre 2026 - 10:15

Funerale Luogo

05 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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