Gianna Carrer ved. Viazzi

eventi
Tipologia
Età defunto 80
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Lorena con Paolo, Luca con Barbara, le amatissime nipoti Elena e Anna e parenti tutti.
Una preghiera
I funerali avranno luogo sabato 3 ottobre 2026 alle ore 10,45 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto Paese ove si svolgeranno le esequie.
La cara Gianna riposerà nel cimitero di San Marzanotto.
Si ringraziano tutti colo che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto Paese.
Funerale Data 03 ottobre 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058