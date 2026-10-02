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Gianna Carrer ved. Viazzi

Gianna Carrer ved. Viazzi

Età defunto 80

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Lorena con Paolo, Luca con Barbara, le amatissime nipoti Elena e Anna e parenti tutti.

Una preghiera

I funerali avranno luogo sabato 3 ottobre 2026 alle ore 10,45 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto Paese ove si svolgeranno le esequie.

La cara Gianna riposerà nel cimitero di San Marzanotto.

Si ringraziano tutti colo che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto Paese.

Funerale

Funerale Data 03 ottobre 2026 - 10:45

Funerale Luogo

02 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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