Luigi Torchio

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Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Mauro e Monica, i nipoti Matteo e Gabriele.
Il funerale avrà luogo venerdì 2 c.m. alle ore 15,00 presso la Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 14,50.
Funerale Data 02 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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