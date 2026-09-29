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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Alice Barberini (Anna) in Pontolillo

Alice Barberini Pontolillo

Sesso:

28.09.2023 - 28.09.2026

Nel terzo anniversario della sua scomparsa i familiari della cara
Alice Barberini Pontolillo
la ricordano con affetto e commozione.
La Santa Messa in Suffragio verrà celebrata domenica 4 ottobre 2026 alle ore 18,30 presso la Parrocchia San Giovanni Bosco (Corso Dante Alighieri, 188 - Asti).

Funerale

29 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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