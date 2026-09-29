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28.09.2023 - 28.09.2026
Nel terzo anniversario della sua scomparsa i familiari della cara
Alice Barberini Pontolillo
la ricordano con affetto e commozione.
La Santa Messa in Suffragio verrà celebrata domenica 4 ottobre 2026 alle ore 18,30 presso la Parrocchia San Giovanni Bosco (Corso Dante Alighieri, 188 - Asti).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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