Ciro Sarniolo

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Tipologia
Età defunto 72
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Lorenzo, Massimo e Patrizio, le nuore Stefania e Paola, i nipoti Beatrice, Alessandro, Chiara e Miriam, amici e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 28 settembre 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.
Dopo le esequie il caro Ciro verrà accompagnato al tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma opere di bene.
Funerale Data 28 settembre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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