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Ciro Sarniolo

Ciro Sarniolo

Età defunto 72

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Lorenzo, Massimo e Patrizio, le nuore Stefania e Paola, i nipoti Beatrice, Alessandro, Chiara e Miriam, amici e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 28 settembre 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.

Dopo le esequie il caro Ciro verrà accompagnato al tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

Funerale Data 28 settembre 2026 - 10:00

Funerale Luogo

28 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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