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Emilio Prioglio

Emilio Prioglio

Sesso:

È mancato all’affetto dei suoi cari

Emilio Prioglio

Ne danno il triste annuncio: le figlie Sabrina e Silvia, i generi Giacomo e Massimo, la amatissime  nipoti Mariangela, Giorgia e Alessia.

Il funerale avrà luogo lunedì 27 settembre 2026 alle ore 15,15 nella Parrocchia di Castiglione ove si svolgeranno le esequie.

Indi il caro Emilio proseguirà per il tempio cremaorio di Asti

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 28 settembre 2026 - 15:15

Funerale Luogo

28 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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