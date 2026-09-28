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È mancato all’affetto dei suoi cari
Emilio Prioglio
Ne danno il triste annuncio: le figlie Sabrina e Silvia, i generi Giacomo e Massimo, la amatissime nipoti Mariangela, Giorgia e Alessia.
Il funerale avrà luogo lunedì 27 settembre 2026 alle ore 15,15 nella Parrocchia di Castiglione ove si svolgeranno le esequie.
Indi il caro Emilio proseguirà per il tempio cremaorio di Asti
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 28 settembre 2026 - 15:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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