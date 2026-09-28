È mancato all’affetto dei suoi cari

Emilio Prioglio

Ne danno il triste annuncio: le figlie Sabrina e Silvia, i generi Giacomo e Massimo, la amatissime nipoti Mariangela, Giorgia e Alessia.

Il funerale avrà luogo lunedì 27 settembre 2026 alle ore 15,15 nella Parrocchia di Castiglione ove si svolgeranno le esequie.

Indi il caro Emilio proseguirà per il tempio cremaorio di Asti

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.