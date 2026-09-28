Laura Beccaris in Banzato

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Tipologia
Età defunto 68
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Adriano, il figlio Cristian, i fratelli Mario e Silvio, i cognati a parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 29 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Revigliasco d’Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Laura riposerà nel cimitero di Variglie.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 28 settembre 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale Revigliasco d’Asti
Funerale Data 29 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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