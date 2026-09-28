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Laura Beccaris in Banzato

Laura Beccaris in Banzato

Età defunto 68

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il marito Adriano, il figlio Cristian, i fratelli Mario e Silvio, i cognati a parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 29 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Revigliasco d’Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Laura riposerà nel cimitero di Variglie.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 28 settembre 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale Revigliasco d’Asti

Funerale

Funerale Data 29 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

28 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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