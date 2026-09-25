Maria De Luca ved. Muzzillo

Ne danno il triste annuncio: i figli Domenico con Maura e Tiziana con Giuseppe, i nipoti Fabrizio con Rossella, Giulia con Alessandro, Silvia e Carlo, il fratello Domenico, la sorella Donata, la cognata Rosa, il cognato Franco, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 26 c.m. alle ore 10,00 nella Parrocchia di S. Giovanni in Nizza Monferrato ove la cara salma giungerà dall’ospedale civile di Alessandria

Il S. Rosario sarà recitato venerdì 25 c.m. alle ore 21,00 nella Chiesa N.S. di Loreto presso il cimitero di Nizza Monferrato

Il presente serve da partecipazione e ringraziamento