Maria De Luca ved. Muzzillo

eventi
Tipologia
Età defunto 86
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Domenico con Maura e Tiziana con Giuseppe, i nipoti Fabrizio con Rossella, Giulia con Alessandro, Silvia e Carlo, il fratello Domenico, la sorella Donata, la cognata Rosa, il cognato Franco, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 26 c.m. alle ore 10,00 nella Parrocchia di S. Giovanni in Nizza Monferrato ove la cara salma giungerà dall’ospedale civile di Alessandria
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 25 c.m. alle ore 21,00 nella Chiesa N.S. di Loreto presso il cimitero di Nizza Monferrato
Il presente serve da partecipazione e ringraziamento
Funerale Data 26 settembre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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